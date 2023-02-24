Donat Szivacski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donat Szivacski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donat Szivacski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donat Szivacski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donat Szivacski 18 Ocak 1997 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donat Szivacski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Donat Szivacski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 6 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Donat Szivacski'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Donat Szivacski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donat Szivacski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Donat Szivacski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donat Szivacski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2012 yılında Honvéd Alt.

7 Ağustos 2012 yılında Kecskemét Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Kecskemét U17

1 Ocak 2014 yılında Kecskemét U19

1 Temmuz 2014 yılında Kecskeméti TE

6 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

21 Temmuz 2015 yılında BFC Siófok

8 Ocak 2016 yılında Vasas FC

Donat Szivacski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donat Szivacski şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Donat Szivacski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rendőr TE, Szegedi VSE (-2008)

Macaristan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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