Milyonları üzen haber! WhatsApp yarından tarihinden itibaren bu telefonlarda kullanılamayacak!ABD üssüne füze saldırısı! Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendiDonduraç ne demek, TDK'ya göre Donduraç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanlığı rotayı çizdi! Türkiye yeni hamlelere hazırlanıyorRezilliğin bu kadarı! Bir öğretmen, öğrencilerine Cumhuriyet'in gelişini öyle bir dille anlattı ki!Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin biyografisi...Son dakika | Uçak'ta korkutan patlama! Yolcular korku dolu anlar yaşadıSon dakika! Valilik duyurdu: Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu!Adayavrusu ne demek, TDK'ya göre Adayavrusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ümraniyespor 2-1 Tuzlaspor Maç Sonucu
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Donduraç ne demek, TDK'ya göre Donduraç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Donduraç ne demek, TDK'ya göre Donduraç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Donduraç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Donduraç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Donduraç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Donduraç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Donduraç ne demek, TDK'ya göre Donduraç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Donduraç ne demek? Donduraç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi donduraç kelimesi. Peki donduraç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre donduraç nedir, donduraç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DONDURAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Donduraç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre donduraç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Derin dondurucu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT