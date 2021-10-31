Donduraç ne demek, TDK'ya göre Donduraç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Donduraç ne demek? Donduraç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi donduraç kelimesi. Peki donduraç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre donduraç nedir, donduraç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DONDURAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Donduraç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre donduraç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Derin dondurucu

