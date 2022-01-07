Dondurucu soğuklar sonucu Erzurum'da ayakta donan bir kurt görüntülenmişti! Bu kez de Ardahan'da dev kurt yiyecek aramak için yerleşim yerine indi!

Erzurum'da dondurucu soğukta yiyecek arayan bir kurt, karların içinde ayakta donarak can vermişti.



Beline kadar kara batmış kurdun görüntüleri telefon kamerasıyla kaydedilmişti.



Bu kez de aman zaman eksi 30'ları gören Ardahan'da yiyecek bulamayan hayvanlar yerleşim yerlerine inmeye başladığı görüldü. Dondurucu soğuğun hakim olduğu kentte gündüz vakti dev bir kurt kameralara yansıdı. Kış şartlarında yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen bu hayvanlar, bölge insanları ile karşı karşıya gelebiliyor. Bunun son örneğini de Ardahan'da görüldü.

DEV KURT YERLEŞİM YERİNE İNDİ

Ardahan TV kameralarına yansıyan dev Kurt, görenleri şaşkına çevirdi. Kurt, iri cüssesi ile dikkat çekti.

DAHA ÖNCE SÜRÜ HALİNDE DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Orman örtüsü ile kurtlar için bulunmaz bir yaşam alanı sunan kentte geçtiğimiz yıllarda da kurt sürüsü doğal gaz kompresör istasyonunu basmıştı. istasyonun güvenlik kameralarına takılan görüntüde kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkutmuştu.