Dönemine damga vuran model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu

Çıkan kağıttaki bilgiler doğrultusunda katilin bir kamyon şoförü olduğu belirlendi. Adı Tracy Ray Rollins oaln katil, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

YOL KENARINDA CESEDİ BULUNDU

Amerika'da yaşayan 47 yaşındaki eski model Rebecca Landrith, Pennsylvania eyaletindeki bir otoyolun kenarında cebinde onu vurduğundan şüphelenilen adamın adını taşıyan bir notla ölü bulundu.

2014 yılında Miss Manhattan'da finalist olan Landrith'in, yapılan otopsisinde vücudundan on sekiz mermi çıkarıldığı belirtildi. Polis, eski modelin bir kargo çalışanı tarafından bulunmadan birkaç saat önce öldürüldüğünü söyledi.

"ADALETİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ"

47 yaşındaki eski modelin cebinden çıkan kağıt üzerine polis ekipleri, 28 yaşındaki Tracy Ray Rollins'i Connecticut'ta tutukladı. Landrith'in kardeşi, o kişinin tutuklanmasından dolayı rahatladığını söylerken "Bunların hiçbiri onu geri getirmez ama adaletin sağlanması önemli." ifadelerini kullandı.