Dönencel Yıl ne demek, TDK'ya göre Dönencel Yıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dönencel yıl ne demek? Dönencel yıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dönencel yıl kelimesi. Peki dönencel yıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dönencel yıl nedir, dönencel yıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÖNENCEL YIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dönencel yıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dönencel yıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasındaki 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyelik süre

