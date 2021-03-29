Döner Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Döner Ustası görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Döner yapımında kullanılacak etleri marine etme, döner ocağına takma, pişirme, yaprak şeklinde keserek istenilen porsiyonlarda hazırlama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Döner Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Döner Ustası Maaşları

Döner Ustası maaşı ortalama aylık 4.200 - TL’dir. En düşük Döner Ustası maaşı 2.970 -TL, En yüksek ise 5.420 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Döner Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek sahibi olabilmek için yeterlidir.

Döner Ustası Ne İş Yapar?

Dönerci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

Hijyen kurallarına göre çalışma ortamını hazırlamak,

Döner yapmaya uygun etleri satın almak, uygun şekilde muhafazasını sağlamak,

Doğranmış dönerlik eti, süt, sıvıyağ, soğan suyu, tuz ve karabiberden oluşan karışımda bekleterek terbiyelemek,

Etin miktarına göre, uygun bir döner şişine, etleri geçirerek sıkıca yerleştirmek,

Hazırlanan şişlenmiş döneri döner ocağına almak ve ocağı yakmak,

Döneri, ateş karşısında devamlı çevirerek pişmesini sağlamak,

Uzun ve keskin et bıçağıyla etin pişen yüzünden, yukarıdan aşağıya doğru 3-4 mm incelikte parçalar keserek servise hazırlamak,

Döner ocağının ve kullandığı aparatların bakım ve temizliğini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Döner Ustası Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanları meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu Aşçılardır.

Döner Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Döner Ustası mesleğinin meslek kodu 9411.03 olarak belirlenmiştir

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