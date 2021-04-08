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  3. Dönercinin paket servis için aldığı motosikleti çaldılar

Dönercinin paket servis için aldığı motosikleti çaldılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dönercinin paket servisi yapabilmek için aldığı motosiklet çalındı.

Dönercinin paket servis için aldığı motosikleti çaldılar

İlçede dönercilik yapan Turgut Ertunç, 3 gün önce paket servis için aldığı ve akşam evinin önüne park ettiği motosikleti bulamayınca polise başvurdu.

İnceleme başlatan ekiplerce, hırsızlığın çevredeki güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Kayıtlarda sokağa gelen iki kişiden birinin çevreyi gözetlediği, diğerinin kilidini kırdığı motosikletle uzaklaştığı görülüyor.

"BİRİKTİREREK ALMIŞTIM"

Esnaf Turgut Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırsızlık nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Hırsızların yakalanmasını isteyen Ertunç, "Motoru 3 gün önce, ramazanda paket servisi yapmak için 25 kuruş 25 kuruş biriktirerek almıştım. Borcunun hepsini daha ödemedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dönercinin paket servis için aldığı motosikleti çaldılar

Dönercinin paket servis için aldığı motosikleti çaldılar

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