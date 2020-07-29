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  3. Dönerciye giren kadın önce soyundu sonra ''Bana tecavüz ettiniz'' diye bağırdı!

Dönerciye giren kadın önce soyundu sonra ''Bana tecavüz ettiniz'' diye bağırdı!

İskoçya'da gece saatlerinde bir dönerciye giren kadın kıyafetlerini çıkararak, “Bana tecavüz ettiniz” diye bağırırdı. Dükkanı birbirine katan ve dolapları kırmaya başlayan kadının o dehşet anlarını çalışanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Dönerciye giren kadın önce soyundu sonra ''Bana tecavüz ettiniz'' diye bağırdı!

İskoçya’nın Falkirk bölgesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Bir dönerciye giren kadın sipariş verdikten bir süre sonra öfkeden deliye dönerek dükkanı birbirine kattı. Herkesin içinde soyunan ve dükkanın dolaplarını kıran kadın çalışanların kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

ÖNCE SİPARİŞ VERDİ SONRA ORTALIĞI YIKTI

İskoçya’nın Falkirk bölgesinde bir dönercide yaşananlar ülkenin gündemine oturdu. 23 Temmuz’da gece saatlerinde dükkana giren sarışın bir kadın sipariş verdikten sonra beklemeye koyuldu.

Kadından ödemeyi alan dükkan sahibi Zohaib Arshad, döneri hazırlamaya başladı. Arshad’ın iddiasına göre o sırada telefonla konuşan kadın, görüşmenin ardından kendini kaybetti.

BAĞIRARAK TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Dükkanı birbirine katan ve dolapları kırmaya başlayan kadın, çalışanların kaydettiği görüntülerde, “Bana tecavüz ettiniz” diye bağırırken duyuluyor. 

Kaynak: Medya Faresi

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