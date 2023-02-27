Dong Joon Kwak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Joon Kwak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Joon Kwak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dong Joon Kwak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dong Joon Kwak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Joon Kwak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dong Joon Kwak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dong Joon Kwak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dong Joon Kwak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dong Joon Kwak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dong Joon Kwak 10 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 곽동준 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dong Joon Kwak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dong Joon Kwak'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dong Joon Kwak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dong Joon Kwak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Kim Se-in FC

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Youngmun HS

1 Ocak 2019 yılında Kwangwoon Univ.

20 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Dong Joon Kwak kimdir

Dong Joon Kwak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dong Joon Kwak şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daegu FC U12 (2012),
Daegu Kim Se-in FC U15 (2013-2015),
Youngmun High School (2017-2018),
Kwangwoon University (2019-2022)

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Dong Joon Kwak nereli

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