Donma Noktası ne demek, TDK'ya göre Donma Noktası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Donma noktası ne demek? Donma noktası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi donma noktası kelimesi. Peki donma noktası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre donma noktası nedir, donma noktası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Donma noktası kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Donma noktası kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DONMA NOKTASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Donma noktası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre donma noktası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eriyik durumda bulunan bir metalin kendi özelliğine bağlı olarak donmaya başladığı andaki ısı derecesi

- Suyun donmaya başladığı derece

