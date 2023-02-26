Dor Kochav kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dor Kochav Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dor Kochav adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dor Kochav Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dor Kochav 6 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da דור כוכב şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dor Kochav Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sport SRB yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dor Kochav'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dor Kochav Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dor Kochav isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dor Kochav Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dor Kochav futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2013 yılında Hapoel Afula

30 Haziran 2014 yılında Maccabi Haifa

7 Ağustos 2014 yılında H. Petah Tikva

30 Haziran 2015 yılında Maccabi Haifa

19 Ağustos 2015 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2016 yılında Maccabi Haifa

8 Ağustos 2016 yılında Ironi Nesher

5 Ocak 2017 yılında Hapoel Afula

19 Temmuz 2017 yılında Ramat haSharon

20 Ağustos 2018 yılında Hapoel Afula

1 Temmuz 2019 yılında Bnei Yehuda

6 Şubat 2020 yılında Ness Ziona

27 Ağustos 2020 yılında Hapoel Afula

4 Temmuz 2021 yılında Ness Ziona

Dor Kochav Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dor Kochav şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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