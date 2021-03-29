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Dora isminin anlamı nedir, Dora ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Dora isminin anlamı; sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş demektir. Bu içeriğimizde Dora isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Dora isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Dora isminin anlamı nedir, Dora ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Dora isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Dora ismi ne demek, Dora ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Dora isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Dora İsminin anlamı nedir? TDK Dora anlamı:

Dora isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nda bulunmamaktadır.

Dora İsmi Kuranda geçiyor mu?

Dora ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Dora isminin kökeni:

Dora ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Dora ismini 1215 kişi kullanmaktadır.

Dora isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Dora isminin rengi:

Kobalt

Dora ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Dora isminin Harf Analizi Nedir ?

Dora ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Dora isminin Numerolojisi Kaçtır?

Dora ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

O : 18

R : 21

A : 1

= 45 Dora İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

Dora ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Dora isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Dora isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

D: 4   O: 6   R: 9   A: 1 = 20

2 0 = 2 Kader sayısıdır

Dora isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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