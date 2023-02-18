Doria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doria 8 Kasım 1994 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Doria Macedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doria Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vergette Sports yapmaktadır. Doria, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Laguna futbol takımında oynamaktadır. Santos Laguna takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Doria'nin Santos Laguna ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Doria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/doria21/

http://www.facebook.com/doriaofficial

Doria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Doria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Botafogo

1 Eylül 2014 yılında Marsilya

6 Şubat 2015 yılında São Paulo

30 Haziran 2015 yılında Marsilya

31 Ağu 2015 yılında Granada

30 Haziran 2016 yılında Marsilya

26 Ocak 2018 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2018 yılında Marsilya

27 Temmuz 2018 yılında Santos Laguna

Doria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doria şuan Santos Laguna takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Doria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botafogo (2009–2012)

Brezilya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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