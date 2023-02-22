Dorin Rotariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Rotariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorin Rotariu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dorin Rotariu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dorin Rotariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Rotariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dorin Rotariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Rotariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorin Rotariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorin Rotariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorin Rotariu 29 Temmuz 1995 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorin Rotariu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Dorin Rotariu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dorin Rotariu'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorin Rotariu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rotariudorin/

Dorin Rotariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorin Rotariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dorin Rotariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorin Rotariu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Poli. Timisoara

1 Eylül 2012 yılında Dinamo II

1 Mart 2013 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2013 yılında Poli. Timisoara

1 Temmuz 2013 yılında FC Dinamo

31 Ocak 2017 yılında Club Brugge

31 Ağustos 2017 yılında Mouscron

30 Haziran 2018 yılında Club Brugge

21 Temmuz 2018 yılında AZ Alkmaar

15 Şubat 2019 yılında Club Brugge

22 Şubat 2019 yılında FC Astana

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

25 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2023 yılında Ludogorets

Dorin Rotariu kimdir

Dorin Rotariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorin Rotariu şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dorin Rotariu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dorin Rotariu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Santiago Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Sigut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sigut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Sigut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Sigut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Neira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Neira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Bilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Bilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Zoubele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Zoubele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harold Moukoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harold Moukoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi