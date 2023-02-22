Dorin Rotariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dorin Rotariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dorin Rotariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dorin Rotariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dorin Rotariu 29 Temmuz 1995 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dorin Rotariu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Dorin Rotariu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dorin Rotariu'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dorin Rotariu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rotariudorin/

Dorin Rotariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dorin Rotariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dorin Rotariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dorin Rotariu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Poli. Timisoara

1 Eylül 2012 yılında Dinamo II

1 Mart 2013 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2013 yılında Poli. Timisoara

1 Temmuz 2013 yılında FC Dinamo

31 Ocak 2017 yılında Club Brugge

31 Ağustos 2017 yılında Mouscron

30 Haziran 2018 yılında Club Brugge

21 Temmuz 2018 yılında AZ Alkmaar

15 Şubat 2019 yılında Club Brugge

22 Şubat 2019 yılında FC Astana

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

25 Ocak 2022 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2023 yılında Ludogorets

Dorin Rotariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dorin Rotariu şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dorin Rotariu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 21 numaralı formasıyla 8 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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