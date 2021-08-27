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  3. Dört ayaklı 43 milyon yıllık balina fosili  keşfedildi!

Dört ayaklı 43 milyon yıllık balina fosili  keşfedildi!

Balinaların karadan denize geçiş izini süren bilim insanları, daha önceden hiç bilinmeyen dört ayaklı balina türünü açıkladı. Bu balina 43 milyon yıllık fosil ile keşfedildi. 

Dört ayaklı 43 milyon yıllık balina fosili  keşfedildi!

NTV'de yer alan habere göre araştırma ekiplerinin yeni keşfedilen hem suda hem de karada yaşayan (amfibi) balinanın Mısır’da bulunduğu ve bu türün bir grup soyu tükenmiş balina olan Protocetidae'ye ait olduğunu söyledi. Fosilin Mısır'ın Batı Çölü'ndeki orta Eosen kayalarından ortaya çıktığı belirtildi.

EN İLKEL BALİNA: VÜCUT UZUNLUĞU 3 METRE, VÜCUT KİTLESİ 600 KİLOGRAM

Fosilin üzerinde inceleme yapılması için Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi'ne (MUVP) götürüldüğü aktarılırken Phiomicetus anubis adlı balinanın tahmini vücut uzunluğunun yaklaşık üç metre ve vücut kütlesinin ise yaklaşık 600 kilogram olduğu aktarıldı. Döneminin en büyük yırtıcılarından  olduğu tahmin edilen balinanın iskeleti üzerinde çalışma yapıldı. Çalışma sırasında keşfedilen türün Afrika'da bilinen en ilkel protocetid balina olduğunu ortaya çıktı.

Dört ayaklı 43 milyon yıllık balina fosili  keşfedildi!

"MISIR VE AFRİKA PALEONTOLOJİSİ İÇİN KRİTİK BİR KEŞİF"

Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan makalenin baş yazarı Mansoura Üniversitesi Omurgalı Paleontoloji Merkezi’nden (MUVP) Abdullah Gohar, "Phiomicetus anubis, önemli bir yeni balina türü. Mısır ve Afrika paleontolojisi için kritik bir keşif" diye konuştu.

 

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