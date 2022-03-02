Döş ne demek, TDK'ya göre Döş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Döş ne demek? Döş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi döş kelimesi. Peki döş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre döş nedir, döş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÖŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Döş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre döş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göğüs, bağır

- Kaburga altı



DÖŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bana yastık olsun döşlerin güzel.



DÖŞ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- döşgömü, döl döş

