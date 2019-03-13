Dosya masrafı üzerinden faiz alınması doğru mu? Dosya masrafı faizi nasıl itiraz edilir?

Kahramanmaraş İlçe Tüketici Heyeti emsal bir karar aldı. Hakem Heyeti bir tüketicinin, bankanın dosya masrafı üzerinden aldığı faiz tutarının, tüketiciye iade edilmesi gerektiğini kararlaştırdı.

DOSYA MASRAFINDAN 10 YILLIK FAİZ ALINMIŞ

Merkez Onikişubat ilçesinde ev almak için bankadan kredi çeken A.C, bir süre sonra kredinin dosya masrafının kendisine iade edilmesini talep etti. Avukatı Duran Karademir ile kredi evrakını inceleyen A.C, iade edilen dosya masrafından 10 yıllık faiz tutarı alındığını fark etti.

A.C. avukatı aracılığıyla kredi masrafının faizinin de iadesi için Onikişubat İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etti.

YASAL OLMAYAN DOSYA MASRAFI KESİLİYOR

Şikayet üzerine toplanan heyet, alınan faizin tüketiciye iadesine karar verdi. Bunun üzerine dosya masrafının faizi A.C'ye ödendi.

Karademir, yaptığı açıklamada, bazı bankaların, müvekkilinin yanı sıra diğer tüketicilerden de yasal olmayan dosya masrafı kestiğini belirtti.

KREDİ BÜYÜK OLUNCA GÖZDEN KAÇIYOR, AMA BU HAKSIZLIK TESPİT EDİLMELİ

Başvuru üzerine çıkan karara bankanın da itiraz etmediğini ve tüketici hakem heyeti kararını icraya koyduklarını dile getiren Karademir, şunları kaydetti:

"Banka burada yapmış olduğu birçok haksız kesintilerin yanında ödemediği ya da kullandırmadığı bir paraya faiz yansıtarak tekrar almış oluyor. Kredi kullanan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir konu olduğu için biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Krediler büyük olunca bu durum gözden kaçabiliyor ama biz bunu tespit ettik. Hakem heyetine başvurduk. Sonuç da lehimize oldu. Banka da itiraz etmedi. Son 10 yılda kullanılan bütün kredi işlemlerinde bu durum geçerlidir."