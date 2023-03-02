Doug Loft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doug Loft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doug Loft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doug Loft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doug Loft 25 Aralık 1986 tarihinde Maidstone şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Douglas James Loft şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doug Loft Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kangs Solicitors yapmaktadır. Doug Loft, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Doug Loft'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Doug Loft Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doug Loft isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doug Loft Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doug Loft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Brighton

1 Şubat 2009 yılında FC Dag & Red

1 Mayıs 2009 yılında Brighton

1 Temmuz 2009 yılında Port Vale

1 Temmuz 2014 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2016 yılında Colchester Utd.

21 Temmuz 2018 yılında Shrewsbury

21 Ocak 2019 yılında FC Dag & Red

31 Mayıs 2019 yılında Shrewsbury

17 Temmuz 2019 yılında Billericay

1 Temmuz 2021 yılında Tonbridge

Doug Loft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doug Loft şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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