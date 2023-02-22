Dougie Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dougie Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dougie Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dougie Wilson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dougie Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dougie Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dougie Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dougie Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dougie Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dougie Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dougie Wilson 3 Mart 1994 tarihinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Wilson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dougie Wilson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dougie Wilson'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dougie Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dougie Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dougie Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dougie Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hull

8 Mart 2013 yılında Grimsby Town

28 Nisan 2013 yılında Hull

1 Eylül 2014 yılında Dungannon

15 Temmuz 2021 yılında Ballymena

Dougie Wilson kimdir

Dougie Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dougie Wilson şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dougie Wilson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dougie Wilson nereli

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