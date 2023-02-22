Douglas Achiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Achiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Douglas Achiv kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas Achiv ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.