Douglas Achiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Achiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Achiv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Douglas Achiv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Douglas Achiv {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Douglas Achiv Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Achiv'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Douglas Achiv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Douglas Achiv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Nasarawa United
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
1 Aralık 2022 yılında Niger Tornad.
Douglas Achiv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Douglas Achiv şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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