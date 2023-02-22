Douglas Augusto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Augusto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Augusto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Augusto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Augusto 13 Ocak 1997 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Augusto Gomes Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Augusto Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFD Sports yapmaktadır. Douglas Augusto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Douglas Augusto'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Douglas Augusto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/douglasaugusto_08/

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Douglas Augusto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Augusto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Douglas Augusto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Augusto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Fluminense U20

29 Şubat 2016 yılında Fluminense

19 Temmuz 2018 yılında Corinthians

20 Ocak 2019 yılında EC Bahia

30 Haziran 2019 yılında Corinthians

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

Douglas Augusto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Augusto şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Douglas Augusto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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