Douglas James Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas James Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas James Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Douglas James Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Douglas James Taylor 18 Kasım 2001 tarihinde Camden şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Edward James Taylor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Douglas James Taylor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Douglas James Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas James Taylor'nin FC Walsall ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Douglas James Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Douglas James Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Eylül 2020 yılında Stoke U21
11 Ocak 2022 yılında Wealdstone
11 Şubat 2022 yılında Stoke U21
24 Mart 2022 yılında Fylde
23 Mayıs 2022 yılında Stoke U21
1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall
31 Mayıs 2023 yılında Stoke U21
Douglas James Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Douglas James Taylor şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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