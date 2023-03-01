Douglas James Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas James Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Douglas James Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas James Taylor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.