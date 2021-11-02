Döve döve öldürdüler! "Apartmana bekar erkek giremez" tartışması ölümüne sebep oldu!

Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Simge A. ile aynı apartman binasında yaşayan Burhanettin Okyay, genç kızın evine sürekli gelen sevgilisi ve erkek arkadaşlarından rahatsız oldu. Bu durum karşısında defalarca tartıştıkları bilinen Okyay ve Simge A.'nın arasındaki gerginlik aylarca devam etti. Son olarak genç kızın erkek arkadaşları ve sevgilisine de yansıyan durum Okyay'ın sonunu getirdi. İsminin Emre olduğu öğrenilen katil zanlısı sevgili, 56 yaşındaki adamı arkadaşlarıyla beraber döve döve öldürdü.

OĞLUNU VE KIZINI GÖNDERDİ

Simge A.'nın evine gelen sevgilisi Emre A., Burhanettin Okyay'ı sinirlendirdi. Bu defa tartışmaya girmemek için kızını ve oğlunu Simge A.'nın evine gönderen Okyay, erkeklerin evden gitmesini istedi. Çocukların, durumu genç kız ve sevgilisine iletmesi üzerine Emre A. Okyay'ın evini basarak tartışma çıkardı. Seslerin yükselmesiyle birlikte sinirden gözü dönen Emre A., arkadaşlarına telefon açarak hepsini teker teker bulundukları apartmana çağırdı.

DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER

Apartmanın girişinde aradığı arkadaşlarını bekleyen Emre A., gelen arkadaşları Onur A. (26), Yasin S. (21) ve Yasin M.'yi alıp Okyay'ın evine çıktı. 4 arkadaş bir anda 57 yaşındaki Burhanettin Okyay'a saldırmaya başladı. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Okyay aldığı darbelere dayanamayıp, olay yerinde fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Okyay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

SUÇ DOSYALARI ORTAYA ÇIKTI

Okyay'ın cinayetine ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamı darp eden 4 şüpheliyi olay sonrası gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Emre A.'nın farklı suçlardan 17, Onur A.'nın 26 ve Yasin S.'nin 3 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne alınan Yasin M.'nin ise 4 suç kaydının bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.