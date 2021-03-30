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Döviz Alım Satım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Döviz Alım Satım Elemanı Çalıştığı döviz büfesinde yabancı ülke paralarının alım- satım işlemlerini yürüten kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Döviz Alım Satım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Döviz Alım Satım Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çalıştığı döviz büfesinde yabancı ülke paralarının alım- satım işlemlerini yürüten kişidir.

Döviz Alım Satım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Döviz Alım Satım Elemanı Maaşları

Döviz Alım Satım Elemanı maaşı ortalama aylık 3.300 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Döviz Alım Satım Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

Döviz Alım Satım Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Döviz Alım Satım Elemanı Ne İş Yapar?

VERİGİRİŞİ

Döviz Alım Satım Elemanı Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları Meslek Alt Ana Grubudur.

Meslek Grubu:

Finans Ve Matematiksel İşler İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Döviz Alım Satım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Döviz Alım Satım Elemanı mesleğinin meslek kodu 4211.22 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Döviz Alım Satım Elemanı maaşlarına ek sizlerde Döviz Alım Satım Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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