Döviz bürosunda büyük hata! Dikkatsizlik 25 bin TL'ye mâl oldu! Şimdi döviz çalışanları her yerde o kadınları arıyor!

Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Döviz çalışanı 95 doları bozdurmak isteyen kadına, 950 dolarlık işlem yaptı. Durumu fark eden döviz bürosu çalışanları kadınlara seslenerek fazla parayı geri getirmelerini istedi.

YAYINLAMA
Google News
Döviz bürosunda büyük hata! Dikkatsizlik 25 bin TL'ye mâl oldu! Şimdi döviz çalışanları her yerde o kadınları arıyor!

İlginç ve bir o kadarda talihsiz olay, geçtiğimiz hafta Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi.

İddialara göre; 2 kadın müşteri, 95 dolar parayı TL'ye çevirmek için döviz bürosuna geldi. Bu sırada döviz bürosu çalışanı, bir anlık dalgınlıkla 95 dolar yerine sisteme 950 dolar girince, kadın müşterilere, 855 doların karşılığı fazla TL verdi. Parayı defalarca sayan kadın müşteriler ise fazla aldıkları paraya aldırış etmeden döviz bürosundan ayrıldı. O anları bürodaki güvenlik kameralarına yansırken, döviz bürosu çalışanları kadınlara seslenerek fazla parayı geri getirmelerini istedi.

"25 bin TL'lik bir kaybımız var"

Müşterilerine yanlış işlem sonucu verdikleri para yüzünden yaklaşık 25 bin TL kayıplarının olduğunu belirten döviz bürosu çalışanı Yaşar Karakaş, "Yaşanan yoğunluk anında 95 dolarlık bir işlem tutarını 950 dolar olarak giriş yapmışız ve müşteriye 855 dolarlık fazla para vermişiz. Bu da yaklaşık 25 bin TL paraya tekabül ediyor" dedi.

"Tek isteğimiz fazla para verdiğimiz müşterinin dönmesi"

Müşterilerin aldıkları parayı getirmesi yönünde çağrıda bulunan Karakaş, "Fazla para verdiğimiz müşterimiz bizi görürse tek isteğimiz tekrardan bize gelmesi. Bazen yoğunluk anlarında böyle sorunlar olabiliyor. Müşterilerimize yanlış miktarda para verebiliyoruz veya yanlış işlem yapabiliyoruz. Kaptırdığımız para da ufak bir para değil. 855 dolar şuan yaklaşık 25 bin TL ye tekabül ediyor. Görürse bize gelmesini istiyoruz çünkü az bir miktar değil. Biz çalışanlar olarak bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı bazen yaşıyoruz. Tek ricamız gördükleri an bize geri gelsinler" ifadelerini kullandı.

"Bu tür olayların ana sebebi yoğunluk"

Genellikle bu tür olayların müşterileri mağdur etmemek için hızlı davrandıklarında olduğunu söyleyen Karakaş, "Bu olayların genel sebebi yoğunluktan dolayı oluyor. Yoğunlukta müşterileri bekletmemek ve mağdur etmemek için hızlı davranıyoruz. Bu nedenle bilgisayar üzerindeki işlemlerimizde 95 yerine 950 yazabiliyoruz. Kısacası hızlı hareket etmekten dolayı fazla basmışız" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da boşanma kavgasında kan aktı!
Şanlıurfa’da boşanma kavgasında kan aktı!
Süleymancı yurdunda iğrenç olay! 11 Yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası!
Süleymancı yurdunda iğrenç olay! 11 Yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası!
Cebeci - Taksim seferi yapan İETT otobüsünde küfür gerginliği! "Kadın olarak senden utandım"
Cebeci - Taksim seferi yapan İETT otobüsünde küfür gerginliği! "Kadın olarak senden utandım"
Köye inen ayı dehşeti yaşattı! Yaşlı adamı kurtarmak için ayıyı öldürmek zorunda kaldılar!
Köye inen ayı dehşeti yaşattı! Yaşlı adamı kurtarmak için ayıyı öldürmek zorunda kaldılar!
Son Haberler
Mavi Marmara gemisine saldırmıştı, İsrailli komutan Eli Ginsburg öldürüldü
Mavi Marmara gemisine saldırmıştı, İsrailli komutan Eli Ginsburg öldürüldü
Lise öğrencilerinin geliştirdiği "Örümcek" adlı robot Geleceğin Tasarımı Ödülü'nü aldı
Lise öğrencilerinin geliştirdiği "Örümcek" adlı robot Geleceğin Tasarımı Ödülü'nü aldı
CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi'
CHP'li Mehmet Sevigen'den çok çarpıcı İstanbul kongresi açıklaması: 'Kemal beyin günahlarını Cemal bey ödedi'
Tanju Özcan’ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı!
Tanju Özcan’ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı!
HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı!
HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı!
14. Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti, attan düşen genç kadın yaralandı
14. Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti, attan düşen genç kadın yaralandı
Çok Okunanlar
CHP, İstanbul il başkanı kim oldu, kongrede hangi aday kazandı? Cemal Canpolat mı, Özgür Çelik mi kazandı?
CHP, İstanbul il başkanı kim oldu, kongrede hangi aday kazandı? Cemal Canpolat mı, Özgür Çelik mi kazandı?
Kuaför salonunda korku dolu olay! Bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar
Kuaför salonunda korku dolu olay! Bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar
Mehmet Ali Erbil, sonunda isyan etti 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın istekleri bezdirdi sonunda ayrıldı
Mehmet Ali Erbil, sonunda isyan etti 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın istekleri bezdirdi sonunda ayrıldı
Altın, Dolar, Euro bu gün ne kadar? 9 Ekim Pazartesi güncel gram, çeyrek, Altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın, Dolar, Euro bu gün ne kadar? 9 Ekim Pazartesi güncel gram, çeyrek, Altın, Dolar, Euro fiyatları
TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!
TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!
Kahramanmaraş’ta sınır dışı edilen yabancı uyruklu adam tekrar ülkeye giriş yaparak arkadaşını bıçakladı!
Kahramanmaraş’ta sınır dışı edilen yabancı uyruklu adam tekrar ülkeye giriş yaparak arkadaşını bıçakladı!
Yorumlananlar
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Ayşenur Arslan'ın o skandal sözleri Halk TV yönetimi de çileden çıkarttı! Programına "üzülerek" son vermişler!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Azerbaycan'dan kritik karar, resti çekti! İspanya'daki toplantıya Türkiye olmadığı için katılmayacak!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa sonrası yeni teknik direktör kim olacak, kimlerin adı geçiyor? İşte adı geçen o isimler