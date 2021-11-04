Döviz kuru arttı, telefon fiyatları fırladı! MOBİSAD'dan taksit sayısı artırılsın talebi!

Döviz kurunda yaşanan artış sonrası akıllı telefon fiyatlarında da artışlar başladı. Söz konusu artış sonrası vatandaşlar taksitle akıllı telefon almaya çalışsa da fiyatı 3 bin 500 TL üzerinde olan telefon satışlarında uygulanan taksit sayısının 3 olması vatandaşları zorluyor. Bu kapsamda Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) cep telefonu satışlarında taksit sayısının artırılması konusunda tavsiyede bulundu.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneğinin (MOBİSAD) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"3.500 TL olan taksit uygulaması, artan döviz kuru seviyesinde 9.000 TL'ye çıkarılmalıdır. Halkımızın teknolojiye ulaşımının önü açılmalı; sektördeki tüm paydaşlarımıza, binlerce esnafımıza nefes aldırılmalıdır"