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  3. Down sendromlu genç diledi! Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi

Down sendromlu genç diledi! Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi

Tuzla'da yaşayan Down sendromlu Doğukan Canpolat isimli gencin kendi mahallelerine kar yağması için dua ettiği görüntülerini annesinin Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'yı etiketleyerek sosyal medyada paylaşmasıyla evinin önü karla dolan gencin mutluluğu kameralara saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan kar yağışının ardından mahallesine yeterince kar tutmayan down sendromlu Doğukan Canpolat isimli gencin kar dileme videosuna cevap veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Canpolat'ın isteğini gerçekleştirmek üzere ekiplere verdiği talimatla ilçenin yüksek rakımlı yerlerinden topladığı karları, kamyonlar ile Doğukan’ın evinin önüne getirdi. Karları gören Doğukan Canpolat'ın sevinci de görülmeye değerdi. 

İstanbul’da beklenen kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olurken, deniz seviyesine yakın yerlerde birikintisi oluşturmadı. Tuzla’da ikamet eden ve bu duruma çok üzülen Down Sendromlu Doğukan Canpolat, her gün cam kenarından dışarı bakarak kar yağması için Allah’a dua ederken, kar topu oynama isteğini dile getiriyordu. Bu durma çok üzülen Doğukan’ın annesi, o anlardan birini kameraya alarak sosyal medya hesabından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı etiketleyerek paylaştı.

Down sendromlu genç diledi! Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumu fark eden Başkan Yazıcı, kar küreme ve yol açma çalışmaları için sahada bulunan ekiplere talimat vererek Doğukan’ın isteğini yerine getirmelerini istedi. Ekipler Tuzla ilçesinin yüksek rakımlı yerlerinden topladığı karları, kamyonlar ile Doğukan’ın evinin önüne getirdi. Kartopu yapan ekipler, Doğukan’a sürpriz yaptı. Doğukan’ın o anki mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

Down sendromlu genç diledi! Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi

“SİZİ ÇOK SEVİYORUM”

Sokağında bulunan çocuklarla ve kendisine kar getiren ekiplerle kartopu oynayan Doğukan Canpolat,” Sizi çok seviyorum. Tuzla Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Herkes kendisine iyi baksın” dedi.

Down sendromlu genç diledi! Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi

“NASIL BAŞLADI? / NASIL BİTTİ?”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise sosyal medya hesabından o anları Nasıl başladı? / Nasıl bitti? diye paylaştı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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