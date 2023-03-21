Down Sendromlular Günü’nde depremzedeye giden duygu dolu not!

Tokat'ta düzenlenen 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde yapılan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken hazırladıkları paketlerle depremzede çocukları da unutmadılar, paketin içinden çıkan not duygu dolu anlar yaşattı.

YAYINLAMA
Google News
Down Sendromlular Günü’nde depremzedeye giden duygu dolu not!

Tokat'ta düzenlenen 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde deprem bölgesindeki çocuklara gönderilen oyuncak kolisindeki not görenleri duygulandırdı.

bg8259.jpg

DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DOWN SENDROMLU ÇOCULAR OYUNCAKLARINI PAKETLEYEREK DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA GÖNDERDİ

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Tokat Down Sendromlular Derneği işbirliğinde 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Down sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Programa katılan çocuklar oyuncaklarını paketleyerek deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Ali İhsan Kurtalan da down sendromlu 6 yaşındaki kızı Ece ile oyuncak paketledi. Oyuncak kolilerinin üzerine yazılan bir not ise görenleri duygulandırdı. Seyhan Yazıcı Çoluk, kızı İlkim Naz adına yazdığı notta "Bu dondurma arabası kızımın ilk oyuncaklarından. Artı 1 fazla kromozomu şimdilerde güzel bir genç kız olmasına engel değildi. Artık bu oyuncak ve toka kızınızın da genç kız olma yolunda şans getirsin. Tüm güzellikler sizinle olsun" şeklindeki ifadelere yer verdi.

Jandarma personelinin ve down sendromlu çocukların ailelerinin katkılarıyla toplanan yaklaşık 400 oyuncak, 120 plastik top ile 80 ayakkabı deprem bölgesindeki çocuklara gönderildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Evlerden çaldıkları malzemeleri çadırda istiflemişlerdi! Tutuklandılar
Evlerden çaldıkları malzemeleri çadırda istiflemişlerdi! Tutuklandılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! O depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silinecek, dava ve icra takipleri kalkacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! O depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silinecek, dava ve icra takipleri kalkacak
Süreç sona erdi! Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 isim YSK'ya başvurdu! İşte o isimler...
Süreç sona erdi! Cumhurbaşkanı adaylığı için 7 isim YSK'ya başvurdu! İşte o isimler...
Depremde hayatını kaybeden vatandaşımız için hatıra ormanı, birçok fidan toprakla buluşturuldu!
Depremde hayatını kaybeden vatandaşımız için hatıra ormanı, birçok fidan toprakla buluşturuldu!
Son Haberler
Pendik Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışmayla deprem bölgesinde "Askıda erzak kampanyası" başlattı
Pendik Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışmayla deprem bölgesinde "Askıda erzak kampanyası" başlattı
Kendi kanımızdan gelen şifa derman oluyor! Son zamanların tedavisi, PRP birçok hastalıklarda olumlu sonuçlar veriyor
Kendi kanımızdan gelen şifa derman oluyor! Son zamanların tedavisi, PRP birçok hastalıklarda olumlu sonuçlar veriyor
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi! Şirketlerin döviz bakiyeleri takibe alınıyor!
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi! Şirketlerin döviz bakiyeleri takibe alınıyor!
Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam
Tuzla Belediyesi Hatay’da yardım üssü kurdu, Kırıkhan ilçesinde iftar sofrası hazırlıkları tamam
"Kılıçdardoğlu, PKK'nın ve HDP'nin Genel Başkan adayıdır" diyen Optimar Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, canlı yayını terk etti...
"Kılıçdardoğlu, PKK'nın ve HDP'nin Genel Başkan adayıdır" diyen Optimar Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, canlı yayını terk etti...
Pakistan'da suikast! Din alimi Mevlana Abdul Kayyum Sufi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Pakistan'da suikast! Din alimi Mevlana Abdul Kayyum Sufi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den isteği ortaya çıktı! O talepleri kabul görmemiş!
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Kaftancıoğlu’dan çok tartışılacak sözler: "Oy toplamak için Müslüman numarası yapmaktan kurtulacağız"
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Seçim ikinci tura kalırsa kim kazanacak?
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”