Down Sendromlular Günü’nde depremzedeye giden duygu dolu not!

Tokat'ta düzenlenen 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde deprem bölgesindeki çocuklara gönderilen oyuncak kolisindeki not görenleri duygulandırdı.

DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DOWN SENDROMLU ÇOCULAR OYUNCAKLARINI PAKETLEYEREK DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA GÖNDERDİ

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Tokat Down Sendromlular Derneği işbirliğinde 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Down sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Programa katılan çocuklar oyuncaklarını paketleyerek deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Ali İhsan Kurtalan da down sendromlu 6 yaşındaki kızı Ece ile oyuncak paketledi. Oyuncak kolilerinin üzerine yazılan bir not ise görenleri duygulandırdı. Seyhan Yazıcı Çoluk, kızı İlkim Naz adına yazdığı notta "Bu dondurma arabası kızımın ilk oyuncaklarından. Artı 1 fazla kromozomu şimdilerde güzel bir genç kız olmasına engel değildi. Artık bu oyuncak ve toka kızınızın da genç kız olma yolunda şans getirsin. Tüm güzellikler sizinle olsun" şeklindeki ifadelere yer verdi.

Haberin Devamı

Jandarma personelinin ve down sendromlu çocukların ailelerinin katkılarıyla toplanan yaklaşık 400 oyuncak, 120 plastik top ile 80 ayakkabı deprem bölgesindeki çocuklara gönderildi.