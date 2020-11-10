Doya Doya Moda 10 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının gözdesi olan programlardan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde "Ceket Pantolon Şıklığı" konseptinde yarışan yarışmacılar en iyi kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 10 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 10 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Ceket Pantolon Şıklığı" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 10 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 10 Kasım Pazartesi günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Özde: 4

Ceren: 7

Rümeysa: 7

Funda: 7

Aleyna: 4

Birben:

Sabiha: 9

DOYA DOYA MODA 10 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 10 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı 9 puanla Sabiha oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez