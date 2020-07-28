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Doya Doya Moda 28 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV 8 ekranlarında büyük bedende modanın nabzını tutan Doya Doya Moda'da 28 Temmuz puan durumu ve günün birincisi belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan moda programında 2. günün sonunda jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar erkek arkadaş ile ilk buluşma konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.

Doya Doya Moda 28 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda'da haftanın 2. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 2. günün puan durumu belli olacak.

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

Doya Doya Moda 28 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 27 Temmuz Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 27 Temmuz Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birben: 16

Sanaz: 15

Nur: 14

Rümeysa: 9

Sabiha: 8

Rabia: 6

İmani: 5

Doya Doya Moda 28 Temmuz Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 28  Temmuz Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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