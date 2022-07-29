Doya Doya Moda 29 Temmuz puan durumu | Doya Doya Moda 29 Temmuz Cuma günü birinci kim oldu? Kim elendi?

Jürisi ve yarışmacılarıyla izlenme rekorları kıran tarz yarışması Doya Doya Moda'da haftanın son gününe gelindi. Kimin birinci olduğunu merak eden izleyiciler ' Doya Doya Moda 29 Temmuz Cuma günü birinci kim oldu? Kim elendi?' sorusunu aratıyor. İşte Doya Doya Moda 29 Temmuz puan durumu...
DOYA DOYA MODA 29 TEMMUZ PUAN DURUMU | HAFTALIK PUAN
Tina: 33- 91
Banu: 27- 56
Hülya: 37 - 95
Selen: 13 -
Aleyna: 33- 81
Zeynep: 32 - 77
Nihan: 21 -
DOYA DOYA MODA 29 TEMMUZ CUMA GÜNÜ BİRİNCİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda'da günün birincisi 37 puanla Hülya oldu.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda'da haftanın birincisi olan Hülya, kolyeyi boynuna takmayı başardı.
DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?
Selen ve Nihan'ın olduğu potada elenen isim Selen oldu...
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?
Zeynep Billur Uludağ
Banu Teker
Nihan Sağır
Özge Özder
Aleyna Koç
Hülya Yenidoğmuş
Tina Özdemir
Doya Doya Moda 28 Temmuz puan durumu | Doya Doya Moda 28 Temmuz Perşembe günü birinci kim oldu?
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