Doya Doya Moda 29 Temmuz puan durumu | Doya Doya Moda 29 Temmuz Cuma günü birinci kim oldu? Kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın son gününde birinci olan yarışmacı merak ediliyor. Biz de haberimizde Doya Doya Moda 29 Temmuz Cuma günü birinci kim oldu? Kim elendi? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda 29 Temmuz puan durumu...

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