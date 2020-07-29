Doya Doya Moda 29 temmuz puan durumu | Günün birincisi kim oldu?
TV 8 ekranlarında büyük bedende modanın nabzını tutan Doya Doya Moda'da 29 Temmuz puan durumu ve günün birincisi belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan moda programında 3. günün sonunda jüri üyelerinin karşısına çıkan yarışmacılar arkadaşlarla 5 çayı konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.
Doya Doya Moda'da haftanın 3. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 3. günün puan durumu belli olacak.
Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.
DOYA DOYA MODA 29 TEMMUZ KONSEPTİ
Doya Doya Moda'da haftanın 3. gününde yarışmacılar 'Arkadaşlarla 5 çayı' konseptiyle izleyici karşısına çıkacak.
Doya Doya Moda 29 Temmuz Puan Durumu
Doya Doya Moda programında 29 Temmuz Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Birben:
Sanaz:
Nur:
Rümeysa:
Sabiha:
Rabia:
İmani:
Doya Doya Moda 28 Temmuz Puan Durumu
Birben: 5
Sanaz: 8
Nur: 5
Rümeysa: 14
Sabiha: 8
Rabia: 6
İmani: 17