Doya Doya Moda 31 Temmuz 2020 bu hafta kim elendi? Günün birincisi kim oldu?
TV8'in sevilen yarışması olan Doya Doya Moda yarışması hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda ise yarışmacılar elenmemek için elinden geleni yapıyor.. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi?
Bayramın ilk gününe denk gelen Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek merak konusu oldu. Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda programında bu hafta kim elendi? İşte haftanın kazanan ve elenen isimleri..
DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ
DOYA MODA KİM ELENDİ?
31 Temmuz haftanın finalinde herkesi şaşırtacak bir olay yaşanıyor. Kemal Doğulu yarışmacılardan ikisine birden veda edileceğini açıklıyor. Peki, hangi iki yarışmacı veda edecek?
JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Seray Sever
Uğurkan Erez