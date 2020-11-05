Doya Doya Moda 5 Kasım puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının gözdesi olan programlardan Doya Doya Moda'da haftanın son gününe yaklaşırken "Etek Çizme Şıklığı" konseptinde yarışan yarışmacılar en uygun kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 5 Kasım puan durumu...

RABİA BUGÜN NEDEN YOKTU?

Bugün programda gözler Rabia'yı aradı. Jürileri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre, özel durumlarından dolayı bir süre programda olmayacağını bildirdiler. Bu hafta Rabia yarışmada bulunmasa da elenme olacağı bilgisi verildi

DOYA DOYA MODA 5 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Etek Çizme Şıklığı" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 5 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 5 Kasım perşembe günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rümeysa:7

Özde: 20

Aleyna:14

Birben: 14

Tuğçe: 5

Sabiha:

DOYA DOYA MODA 5 KASIM | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 5 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı jüri üyelerinden tam puan alarak, 20 puanla Özde oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez