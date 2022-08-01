Doya Doya Moda Banu kimdir? Banu Teker nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Jürisi ve yarışmacılarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Doya Doya Moda'da yer alan yarışmacılardan Zeynep merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Doya Doya Moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne?' sorularının yanıtına yer verdik...

DOYA DOYA MODA BANU KİMDİR? BANU TEKER NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Banu Teker Doya Doya Moda programının yeni sezon yarışmacılarından biridir. Banu Teker ,''Ben moda olmadan yemek yiyemem, su içemem. Hatta nefes bile alamam. Issız bir adada kaybolmuş gibi hissederim. Bu zamana kadar ailemin, arkadaşlarımın ve çevremin prensesiydim. Buraya geldim. Doya Doya Moda'nın ve Türkiye'nin prensesi olacağım. Kızlara sesleniyorum buradan: Yanınızda bir prenses olduğunu hiçbir zaman unutmayan ona göre davranın.'' ifadelerini kullandı.

Banu Teker hakkında bilgiye ulaştıkça haberimiz güncellenecektir...