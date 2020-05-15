Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? 15 Mayıs 2020

Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda programında bu hafta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? merak konusu oldu. İşte haftanın kazanan ve elenen isimleri..

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya moda programında haftanın kazananı henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya moda programın elenen kişi sonuçlar belli olduktan sonra haberimizde olacaktır.

DOYA DOYA MODA UĞURKAN EREZ NEDEN YOK?

Uğurken Erez koronavirüs nedeniyle programda yer almıyor. Bilindiği gibi Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Uğurkan Erez 66 yaşında olduğu için programa katılım sağlayamıyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

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