Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? 22 Mayıs Cuma 2020

Büyük beden kadınların yarıştığı Doya Doya Moda programında bu hafta kim elendi? İşte haftanın kazanan ve elenen isimleri..

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın kazananı belli olunca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Elenen isim belli olunca haberimiz güncellenecektir.

DOYA DOYA MODA UĞURKAN EREZ NEDEN YOK?

Uğurken Erez koronavirüs nedeniyle programda yer almıyor. Bilindiği gibi Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Uğurkan Erez 66 yaşında olduğu için programa katılım sağlayamıyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

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