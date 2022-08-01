TV8 ekranlarında yayınlanan, jürisi ve yarışmacılarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Doya Doya Moda'da yer alan yarışmacılardan Hülya merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Doya Doya Moda Hülya kimdir? Hülya Yenidoğmuş nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

DOYA DOYA MODA HÜLYA KİMDİR? HÜLYA YENİDOĞMUŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

İzmirli olan Doya Doya Moda yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş, 33 yaşındadır. Yöneticilik yapan Hülya Yenidoğmuş, bir erkek çocuk annesi.

Hülya Yenidoğmuş, ''Moda benim için herkesle aynı olmamayı ve farklı olmayı ifade ediyor. Buraya Türkiye'nin en şık kadını olmaya geldim ve olacağım da. Kusura bakmayın kızlar birinci belli.'' ifadelerini kullandı.