Ekranların fenomen yarışma programı Doya Doya Moda'da yer alan Nihan izleyicinin ilgisini çekiyor. Peki Doya Doya Moda Nihan kimdir? Nihan Sağır Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Evli mi? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA NİHAN KİMDİR? NİHAN SAĞIR NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE? EVLİ Mİ?

1989 doğumlu olan Nihan Sağır evli ve bir çocuk sahibidir. Trabzonlu olan Nihan Sağır’ın asıl işi ise kalıcı makyaj uzmanıdır. Nihan Sağır’ın İnstagram’da @nihansagr adı ile 15.1K takipçisi bulunmaktadır.

Nihan Sağır, ''Doya Doya Moda'ya katıldım çünkü inandığım tarzımı herkese göstermeye ve öğretmeye geldim. Kızlar ben bu yarışmaya boş konuşmaya gelmedim, icraate geldim. Siz boş konuşa durun ben bu yarışmada yol alıp devam edeceğim.'' dedi.