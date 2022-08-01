Doya Doya Moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Ekranların fenomen yarışma programı Doya Doya Moda'da yer alan Zeynep izleyicinin ilgisini çekiyor. Peki Doya Doya Moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Doya Doya Moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan, jürisi ve yarışmacılarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Doya Doya Moda'da yer alan yarışmacılardan Zeynep merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Doya Doya Moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne?' sorularının yanıtına yer verdik...

Doya Doya Moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

DOYA DOYA MODA ZEYNEP KİMDİR? ZEYNEP BİLLUR ULUDAĞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Zeynep Billur Özkaya 32 yaşındadır. Aslen Erzincanlı olan Özkaya Anaokulu öğretmenliğini bitirdi. Uludağ, aynı zamanda mimarlık eğitimi almış ve şu anda iç mimarlık yapmaktadır.

Daha önce 'Yemekteyiz' programına katılan Zeynep Billur Uludağ, 'En İyi Benim' isimli programda da yer almıştı.

Doya Doya Moda Zeynep kimdir? Zeynep Billur Uludağ nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

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