Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu'nun, Seray Sever ile olan pozuna yorum yağdı!

Geçtiğimiz günlerde Doya Doya Moda jüri üyeliğinden ayrılan Kemal Doğulu, jüri arkadaşları Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafa Seray Sever'in makyajsız ve yorgun hali gözlerden kaçmadı ve Kemal Doğulu'nun bu paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

Kemal Doğulu paylaşımına "Canısılar" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları "Seray'ı harcamışsın" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Doya Doya Moda'ya veda konuşması yapan Kemal Doğulu gözyaşlarına hakim olamamıştı.

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrıldı.