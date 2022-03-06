Dozer ne demek, TDK'ya göre Dozer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dozer ne demek? Dozer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dozer kelimesi. Peki dozer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dozer nedir, dozer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOZER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dozer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dozer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dozer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım makinesi, yoldüzler

