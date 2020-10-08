Dr. Ali Edizer, tepki çeken paylaşımlar sonrası tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda ikinci eş güzellemesi yapan Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı.

Paylaşımlarının ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

Ali Edizer'in, soruşturmanın selameti için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi. Edizer hakkındaki idari soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) Başhekim Yardımcısı olarak görev alan Ali Edizer tarafından sosyal medyaya yüklenen video, kullanıcılar tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Dinen ikinci eş almanın caizliğine değinen Edizer'in, Medeni Kanun'a karşı olduğunu belirttiği paylaşımının ardından tepki gören Edizer'in Menzil Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilmişti. Yasalar gereği tek eşli olunması gerekliliğini eleştiren GATA Başhekim Yardımcısı, videoda şu ifadelere yer vermişti:

"Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır günahtır oğlum, niye aldatıyorsunuz? Allahu Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni Kanun'la zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin."

ALİ EDİZER KİMDİR?

Doktor Ali Edizer, sosyal medyadaki sözleri nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sözleşmesi feshedildi ve görevinden alındı.

Ali Edizer, eğitim hayatının lisans bölümünü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamasının ardından Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

Sağlık Ocağı Hekimliği, Hakkâri'de Askeri Hekimlik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 11 yıl çeşitli özel sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gn Md Yardımcılığı, SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in görev aldığı kurumlar: