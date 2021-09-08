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D&R, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına büyük yer ayırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, 6 Eylül'de piyasaya çıktı. D&R mağazaları bu esere vitrininde yer verdi.

D&R, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına büyük yer ayırdı

İlk basımı Türkçe olarak yapılan eser Turkuvaz Kitap’tan çıkıyor  ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD’a bağışlanacak.

Kitap 40 TL'den satışa sunulacak.

D&R, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabına büyük yer ayırdı

Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözlerine yer veriliyor:

- Çocukların öldüğü ve öldürüldüğü bir dünyada hiç kimse masum değildir.

- Bugün dünya genelinde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında adalet geliyor. Küresel adaleti tesis etmekle yükümlü kurumlar ne yazık ki büyük bir atalet içinde bulunuyor.

- Merhametini yitirmiş bir çağda bizlere adaletin temsilcisi, vicdanların sesi olma sorumluluğu düşüyor.

- Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilene kadar ‘Dünya beşten büyüktür’ demeye devam edeceğiz.

- Geçmişin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş kurumlarla günümüzün sorunları çözülemez. Hatta bu kurumların yeni sorunlar ürettiği de aşikardır.

- Bizim anlayışımıza göre, dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve mutluluğunu sağlayacak olan adalettir. Daha adil bir dünya için de umut ve güven veren bir küresel düzene ihtiyaç vardır.
 

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