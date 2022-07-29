Bir süredir birlikte olan ve evlilik kararı alan Dr. Dodo ve Yağmur Ün çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Bunun üzerine 'Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi?' soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

DR. DODO VE YAĞMUR ÜN AYRILDI MI? NEDEN AYRILDILAR? YAĞMUR ÜN HAMİLE Mİ?

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı. Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, dün sevgilisinden evlilik teklifi aldığını da duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelen Yağmur Ün'ün sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi. Çiftin birbirleriyle olan fotoğraflarını kaldırmaları da dikkatlerden kaçmadı.

DR. DODO KİMDİR?

Dr. Dodo isimli YouTube kanalıyla ve sosyal medya hesaplarıyla kitlelere ulaşan Doktor Doğaç Ergezen 29 yaşındadır. 18 Mart 1991 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olarak doktorluk mesleğine adım atan Doktor Doğaç Ergezen’in tanınırlığını sağlayan asıl unsur Youtube üzerinden paylaştığı videolar olmuştur. Youtube’da özellikle doktor temalı dizilere getirdiği eleştirileri içeren videolarıyla ilgi çekmiş 22 Aralık 2019 tarihinde yayınlamış olduğu veda videosu ile YouTube ariyerine nokta koymuştur.