Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi?

Geçtiğimiz haftalarda evleneceklerini açıklayan Dr. Dodo ve Yağmur Ün'ün ayrıldığı iddia edildi. Peki Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi?

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi?

Bir süredir birlikte olan ve evlilik kararı alan Dr. Dodo ve Yağmur Ün çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Bunun üzerine 'Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi?' soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi

DR. DODO VE YAĞMUR ÜN AYRILDI MI? NEDEN AYRILDILAR? YAĞMUR ÜN HAMİLE Mİ?

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı. Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, dün sevgilisinden evlilik teklifi aldığını da duyurmuştu.

Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi?

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelen Yağmur Ün'ün sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi. Çiftin birbirleriyle olan fotoğraflarını kaldırmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Dr. Dodo ve Yağmur Ün ayrıldı mı? Neden ayrıldılar? Yağmur Ün hamile mi?

DR. DODO KİMDİR?

Dr. Dodo isimli YouTube kanalıyla ve sosyal medya hesaplarıyla kitlelere ulaşan Doktor Doğaç Ergezen 29 yaşındadır. 18 Mart 1991 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olarak doktorluk mesleğine adım atan Doktor Doğaç Ergezen’in tanınırlığını sağlayan asıl unsur Youtube üzerinden paylaştığı videolar olmuştur. Youtube’da özellikle doktor temalı dizilere getirdiği eleştirileri içeren videolarıyla ilgi çekmiş 22 Aralık 2019 tarihinde yayınlamış olduğu veda videosu ile YouTube ariyerine nokta koymuştur.

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Aleyna Tilki'nin paylaşımını görenler adeta çıldırdı! Yaptığı yanlışa eleştiri yağdı! "Etkileşim almak için bilerek yapıyorsun"
Aleyna Tilki'nin paylaşımını görenler adeta çıldırdı! Yaptığı yanlışa eleştiri yağdı! "Etkileşim almak için bilerek yapıyorsun"
Kumral Jelibon Mert Aydın aşka geldi! "Kocam" diyen Merve Boluğur'a tepki yağdı! "Ülkece zor günler geçiriyoruz"
Kumral Jelibon Mert Aydın aşka geldi! "Kocam" diyen Merve Boluğur'a tepki yağdı! "Ülkece zor günler geçiriyoruz"
Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru annesine benzerliğiyle şaşkına çevirdi! İkiz gibi yan yana poz verdiler!
Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızları Duru annesine benzerliğiyle şaşkına çevirdi! İkiz gibi yan yana poz verdiler!
Babam ve Oğlum'un Sadık'ı Fikret Kuşkan'dan oğluna 'Taşak' benzetmesi! Görenler şaşkına döndü! Karısından hemen açıklama geldi!
Babam ve Oğlum'un Sadık'ı Fikret Kuşkan'dan oğluna 'Taşak' benzetmesi! Görenler şaşkına döndü! Karısından hemen açıklama geldi!
Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor Süper Kupa | Maç sonucu
Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor Süper Kupa | Maç sonucu
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'den kötü haber! Yeniden karantinaya girecek!
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'den kötü haber! Yeniden karantinaya girecek!
Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!
Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!
Bu ritüel hayatınızı değiştirecek! Adil Yıldırım açıkladı! "Şakası yok, olacak!"
Bu ritüel hayatınızı değiştirecek! Adil Yıldırım açıkladı! "Şakası yok, olacak!"
Son dakika | MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!"
Son dakika | MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı! Fındığı olanlar yaşadı!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı! Fındığı olanlar yaşadı!
ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"
ABD Savunma Bakanlığı eski müsteşarı Zakheim mest oldu! "Erdoğan Nobel'e aday gösterilmeli"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şoke eden iddia! Türkiye hava sahasını kullanıp Suriye'ye kaçacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şoke eden iddia! Türkiye hava sahasını kullanıp Suriye'ye kaçacak