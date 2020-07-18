Dr. İbrahim Örnek kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Hangi hastanede?

Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs salgınından etkilenerek hayatını kaybetti. Peki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Uzman doktor İbrahim Örnek kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Hangi hastanede? Detaylar haberimizde...

DR. İBRAHİM ÖRNEK KİMDİR?

Genel Nöroloji, Elektrofizyoloji, Haraket Bozuklukları, Botoks Tedavisi, Intraoperatif Monitorizasyon uzmanı olan Dr. İbrahim Örnek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1998 – 2007 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji bölümünde çalışan Dr. Örnek, 2007’den bu yana İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde çalışıyordu. Dr. İbrahim Örnek, Türk Tabibler Odası, Türkiye Elektrofizyoloji Derneği , Hareket Bozuklukları Derneği üyesi.

KAÇ YAŞINDA?

Dr. İbrahim Örnek'in doğum tarihine ait bir bilgi bulunmuyor.

HANGİ HASTANEDE?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan İbrahim Örnek, 2007’den bu yana İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde çalışıyordu.