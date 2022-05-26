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  3. Dr. İskan Zencir'den toz fırtınası uyarısı: "Kronik rahatsızlığı olanlar, astım ve KOAH hastaları maske kullanmalı"

Dr. İskan Zencir'den toz fırtınası uyarısı: "Kronik rahatsızlığı olanlar, astım ve KOAH hastaları maske kullanmalı"

Mardin Midyat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Doktor İskan Zencir, kronik rahatsızlığı olanların, astım ve KOAH hastalarının tozlu havalarda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkarlarsa maske kullanmaları gerektiğini önerdi.

Dr. İskan Zencir'den toz fırtınası uyarısı: "Kronik rahatsızlığı olanlar, astım ve KOAH hastaları maske kullanmalı"

Midyat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İskan Zencir, Türkiye ve İran'ı etkileyen kum ve toz fırtınalarının asıl sebebinin, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozları olduğunu söyledi. Fırtınaları iklim değişikliğinin tetiklediği arazi tahribatı, ormansızlaştırma, çölleşme ve kuraklığın da artırdırdığını söyleyen Dr. Zencir, “Ülkemizi etkisi altına alan toz fırtınası süresince astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarıda fazla vakit geçirmemeleri ve dışarı çıktıklarında mutlaka maske takmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Dr. İskan Zencir'den toz fırtınası uyarısı: Kronik rahatsızlığı olanlar, astım ve KOAH hastaları maske kullanmalı

SOLUNUM SIKINTISI YAŞAYANLAR OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Havadaki toz yoğunluğu artışının  özellikle astım ve KOAH gibi kronik hava yolu hastalığı olan ve çeşitli nedenlerden dolayı solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşları olumsuz etkileyeceğini söyleyen Zencir, “Migren, göz enfeksiyonu gibi hastalıklar için hem neden hem de tetikleyici olabilmektedir. Çöl tozları ile atmosfere karışan ve çok uzak mesafelere taşınan kurşun parçacıkları da içme suyu veya tarım ürünleri başta olmak üzere gıda maddelerini kirletebilmekte ve insan sağlığı tehlikeye girmektedir. Kemik ve dokularda biriken kurşun, beyin hasarlarına ve ölümlere neden olabilmektedir. Düşük dozdaki kurşun birikimi bile anne karnındaki bebekler ve henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklara büyük zararlar verebilmektedir. Toz partiküllerinin 10 mikrondan küçük olanlar sağlık için zarar teşkil ediyor. 2,5 mikronun altındakiler akciğerin en ücra köşelerine kadar ulaşıp solunum yolu problemlerine yol açabiliyor” ifadelerini kullandı.

Dr. İskan Zencir'den toz fırtınası uyarısı: Kronik rahatsızlığı olanlar, astım ve KOAH hastaları maske kullanmalı

KRONİK HASTALAR MUTLAKA MASKE TAKMALI

Yaşanan bu hava olayından dolayı özellikle gündüzleri dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunan Zencir, evlerin pencere ve kapılarını kapalı tutulması gerektiğini, dışarı çıkıldığı zaman da maske takılması gerektiğini söyleyerek dışarı çıkıldığında hırıltı solunum başlamasının astım ve bronşit atağı göstergesi olduğundan mutlaka hekime başvurulması uyarısında bulundu. Zencir, "Toz fırtınası oluştuğunda çocukların, gebelerin, astım ve kronik akciğer hastaları olanların dışarı çıkmamasını önermekteyiz. Çıkmaları gerektiği durumlarda ise koruyuculuğu yüksek maske kullanmalarını, eve gelince duş almaları ve kronik hastaların ilaçlarını düzenli kullanmalarını tavsiye ediyoruz’’  şeklinde konuştu.

Dr. İskan Zencir'den toz fırtınası uyarısı: Kronik rahatsızlığı olanlar, astım ve KOAH hastaları maske kullanmalı

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