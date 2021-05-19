Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Danimarka, Suriyelileri geri gönderecek; darısı başımıza

Danimarka, Suriyeli mültecilerin ikamet statüsünü iptal eden ilk Avrupa ülkesi. İç savaştaki Suriye'nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğunu düşünen hükümet Suriyeli sığınmacıları ülkesine göndermek için aldığı kararda ısrarcı davranıyor.

Danimarka'da hükümet, iç savaştaki Suriye'nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda olaya ilişkin bir habere yer veren Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Danimarka Suriyelileri geri gönderecek Darısı başımıza inşallah. Gönder kardeşim gönder. Gitsin ülkesi için savaşsın. Avrupa birliği akıllı almadı Suriyelileri. Kendi ülkesi için savaşmayanın sana ne faydası olacak."