Dr. Muhammed Keskin paylaştı! Görenler dehşete düştü: İşte koronavirüs geçirdikten sonra akciğerden çıkanlar

Medical Park Göztepe Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin sosyal medya hesabında koronavirüsün insan akciğerine verdiği zararla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

''RİSK İŞTE BU KADAR BÜYÜK''

Doç. Dr. Keskin fotoğrafın altına da, "Bir Covid hastasının akciğerinden çıkarılan pıhtılar. Ben normal bir gripten sonra akciğere pıhtı atan bir tane bile hasta görmedim. Ama Covid’de sıklıkla karşılaşıyoruz. Pıhtılaşma(!) yüzünden aşı olmayanların kendilerini maruz bıraktıkları risk işte bu kadar büyük." diye yazdı.

AŞI OLANLARDA PIHTI RİSKİ YÜZ BİNDE 3

Doç. Dr. Keskin, yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların yüzde 30’unda pıhtı görülürken, aşı olanlarda pıhtı riskinin yüz binde 3 olduğunu söyledi. Görüntüleri özellikle paylaştığının altını çizen Keskin, ''Toplum aşılardan ciddi anlamda tedirginlik duyuyor ancak ‘Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak’ diye bir deyim vardır. Küçük bir riskten kaçarken ölüm ile burun buruna geliyorlar” diye konuştu.