Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüsten hayatını kaybettiği haberleri medyada yer alıyor . Aşı karşıtı olduğu bilinen Güvercin'in kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Dr. Ramazan Şadet Güvercin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Ramazan Şadet Güvercin öldü mü, neden öldü? İşte detaylar...

DR. RAMAZAN ŞADET GÜVERCİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ramazan Şadet Güvercin, 1954 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Osmaniye Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Güvercin, 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümünden mezun oldu. Doktora eğitimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'de Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı'nda yapan Güvercin, Çukurova Üniversitesi'nde Master eğitimini tamamladı. İlk olarak, 2004 yılında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitusu Mudurlugu'da Ziraat Yüksek Mühendisi görevini üstlenen Güvercin sırasıyla, KSU, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde çalışmış, son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu'da Dr.Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Güvercin, 1994 yılında dünya evine girmiştir.

DR. RAMAZAN ŞADET GÜVERCİN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüse yakalanarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güvercin'in koronavirüs aşısı olmadığı tespit edildi.